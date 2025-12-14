Jetzt einschalten
Geschäfte in der Zeitzer Innenstadt Schmucker Otto in der Zeitzer Innenstadt wieder geöffnet: Was das mit einem Weihnachtsmann zu tun hat
Goldschmiedemeister Andreas Otto hat sein Geschäft am Zeitzer Roßmarkt wieder stundenweise geöffnet. Und er macht den Advent etwas schöner. Warum das so ist.
14.12.2025, 14:00
Zeitz/MZ. - Er ist wieder da. Und das gilt sowohl für Goldschmiedemeister Andreas Otto, als auch für seinen schnarchenden Weihnachtsmann. Beide zu finden in der Zeitzer Innenstadt. Lange Zeit war das Uhren- und Schmuckfachgeschäft, eines der ältesten Geschäfte am Roßmarkt überhaupt, geschlossen.