Goldschmiedemeister Andreas Otto hat sein Geschäft am Zeitzer Roßmarkt wieder stundenweise geöffnet. Und er macht den Advent etwas schöner. Warum das so ist.

Schmucker Otto in der Zeitzer Innenstadt wieder geöffnet: Was das mit einem Weihnachtsmann zu tun hat

Andreas Otto in seiner Goldschmiede am Roßmarkt: Er hat wieder geöffnet – und den Weihnachtsmann vor der Tür.

Zeitz/MZ. - Er ist wieder da. Und das gilt sowohl für Goldschmiedemeister Andreas Otto, als auch für seinen schnarchenden Weihnachtsmann. Beide zu finden in der Zeitzer Innenstadt. Lange Zeit war das Uhren- und Schmuckfachgeschäft, eines der ältesten Geschäfte am Roßmarkt überhaupt, geschlossen.