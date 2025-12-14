weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Geschäfte in der Zeitzer Innenstadt: Schmucker Otto in der Zeitzer Innenstadt wieder geöffnet: Was das mit einem Weihnachtsmann zu tun hat

Jetzt einschalten
Derby-Rückspiel in Halle: HFC gegen FCM II jetzt im Livestream
Derby-Rückspiel in Halle: HFC gegen FCM II jetzt im Livestream

Geschäfte in der Zeitzer Innenstadt Schmucker Otto in der Zeitzer Innenstadt wieder geöffnet: Was das mit einem Weihnachtsmann zu tun hat

Goldschmiedemeister Andreas Otto hat sein Geschäft am Zeitzer Roßmarkt wieder stundenweise geöffnet. Und er macht den Advent etwas schöner. Warum das so ist.

Von Angelika Andräs 14.12.2025, 14:00
Andreas Otto in seiner Goldschmiede am Roßmarkt: Er hat wieder geöffnet – und den Weihnachtsmann vor der Tür.
Andreas Otto in seiner Goldschmiede am Roßmarkt: Er hat wieder geöffnet – und den Weihnachtsmann vor der Tür. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Er ist wieder da. Und das gilt sowohl für Goldschmiedemeister Andreas Otto, als auch für seinen schnarchenden Weihnachtsmann. Beide zu finden in der Zeitzer Innenstadt. Lange Zeit war das Uhren- und Schmuckfachgeschäft, eines der ältesten Geschäfte am Roßmarkt überhaupt, geschlossen.