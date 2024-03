Die MZ hat sich einen Tag vor dem Start umgeschaut. Warum in der Anlage so viele Heinzelmännchen am Werk sind.

Zeitz/MZ. - Der Schlosspark Moritzburg Zeitz gehört so kurz vor der Eröffnung – den Heinzelmännchen. Die kommen nicht bei Nacht, sondern bei strahlendem Sonnenschein und bringen Beete in Schuss, geben Rasenflächen den letzten Schliff, pflanzen, zupfen Unkraut, streichen Bänke und tun vieles, was nach der Eröffnung „normal“ ist. Denn dann freut sich jeder, wie schön es aussieht und darüber, dass alles blüht und grünt.

Alles blüht: Dafür wurden extra rund 3.600 Stiefmütterchen und Hornveilchen vom SSBZ gepflanzt. Foto: Angelika Andräs

Den letzten Schliff vor der Eröffnung bekommen auch die großen und kleinen Rasenflächen im Schlosspark Moritzburg Zeitz. Da kommt auch der Rasentraktor zum Einsatz. Foto: Angelika Andräs

Auch Freya Peters hat „ihr“ Beet in Ordnung gebracht. Die Schlossparkpatin hat sogar einen Osterhasen zwischen die Stauden gesetzt und ein paar bunter Ostereier mitgebracht. Schließlich öffnet der Zeitzer Gartentraum ja in diesem Jahr genau zum Osterfest, also am Gründonnerstag um 10 Uhr. Und dafür hat sich der Park, der seinen 20. Geburtstag feiert, besonders schick gemacht.

Kathrin Nerling schaut, wie ihre Kolleginnen und Kollegen vom Sachgebiet Kultur und Tourismus, immer wieder nach dem Rechten im Park. Der gehört zum Aufgabenbereich des Sachgebiets. Foto: Angelika Andräs

Die Spielplätze, hier Kleine Baumeister, warten schon darauf, dass die jüngsten Besucher dort viel Zeit verbringen. Foto: Angelika Andräs

Herausgeputzt wurde auch der Japanische Garten. Die Wege wurden zum Beispiel von der Mibrag-Service GmbH ausgebessert. Foto: Angelika Andräs

Allein rund 3.600 Stiefmütterchen und Hornveilchen seien von den fleißigen Mitarbeitern des Stadtreinigungs- und Servicebetriebs (SSBZ) gepflanzt worden, erzählt Kathrin Nerling vom Sachgebiet Kultur und Tourismus. Das ist zuständig für den Park und sorgt seit 2005 dafür, dass die Anlage der ersten Gartenschau des Landes Sachsen-Anhalt ein so schöner und vielbesuchter Gartentraum geworden und geblieben ist.

Die Treppe erhält eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Foto: Angelika Andräs

Und eine Veränderung werden die Besucher sogar bemerken: Die Treppenstufen zum Schloss haben jetzt eine Anti-Rutsch-Beschichtung, die der SSBZ angebracht hat.