Zeitz/MZ. - Ein Ort, so flexibel wie die Menschen, die ihn künftig nutzen – so könnte die Zukunft des Erdgeschosses des sanierten, einstigen Zekiwa-Produktionsgebäudes an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Badstubenvorstadt in Zeitz aussehen. Studenten der Hochschule Anhalt haben am Dienstag ihre Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten für den riesigen Raum vorgestellt, und zwar im Stadtlabor in der Wendischen Straße. Sie sind ein Puzzlestein auf dem Weg, die Räumlichkeit in der Zukunft so zu nutzen, dass sie gewinnbringend für die Menschen hier, für die Stadt ist. Zum Thema soll es laut Stadt in der Zukunft auch Möglichkeiten für Bürger geben, ihre Ideen und Meinungen einzubringen. Die Vorstellungen der Studenten sind dabei kreativ wie innovativ.

Mobile Arbeitsplätze in historischem Gebäude in Zeitz?

Ihre Konzepte setzen auf Vielfältigkeit. Beispielsweise könnte das Areal Arbeitsplätze für Coworking bieten, dazu ein Café für Besucher und Mitarbeiter des Hauses. Am Abend könnte sich das in eine Bar verwandeln. Auch eine Bühne ist möglich. Es gibt Ideen für verschiedene Raumkonzepte und Schreibtische, die nach Belieben verschoben und platziert werden können. Die Räume könnten sowohl für Treffen als auch für Ausstellungen, als Bibliothek oder für Workshops genutzt werden. Wichtig sind den Studenten das Spiel mit Licht und verschiedene Zonen zu schaffen – zum Beispiel mit Vorhängen oder Falttüren. Strukturen sollen dabei veränderbar sein, sodass sie verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten angepasst werden können. Der Raum soll Möglichkeiten für Gemeinschaftserlebnisse bieten, aber auch für konzentriertes Arbeiten.

An diesem Mittwochwerden weitere Ideen präsentiert – für die Freifläche des Areals, ab 12 Uhr, Stadtlabor