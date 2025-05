Wolfen/MZ. - Tausende Menschen werden dieses Wochenende in die Fuhneaue zum Jubiläumsfest „625 Jahre Wolfen“ strömen. Auf der Insel mit Freilichtbühne, Lokalspot und Schaustellerbereich werden zahlreiche Konzerte und Aktionen stattfinden. Das Fest startete am heutigen Freitag um 15 Uhr mit dem Familienkino, dann folgt um 17.30 Uhr die Spielplatzeröffnung. Highlights des ersten Tages sind das Konzert von „Stereoact“ um 20.30 Uhr und der Auftritt der Partyband „Venga Venga“ ab 22 Uhr. Das kostenfreie Programmheft gibt es im Kulturhaus Wolfen und in der Stadtinformation in Bitterfeld. Doch auch außerhalb des Festgeländes finden mehrere Veranstaltungen statt.

Stein-Weihe und Busfahrt

So hat der Kultur- und Heimatverein Wolfen bereits am Mittwoch im Industrie- und Filmmuseum die Ausstellung „625 Jahre – Wolfen im Wandel“ eröffnet. Zu Gast war auch Altbischof Axel Noack, der lange in Wolfen gewirkt hat zudem Ehrenbürger von Bitterfeld-Wolfen ist. Das IFM ist bis Sonntag kostenfrei zu besuchen.

Am heutigen Freitag lädt der Heimatverein um 16 Uhr zum Kaffeenachmittag „Kirmes in Wulm“ in den Garten der Johanneskirche ein. Nach vielen Mühen folgt mit der Weihe des neuen Steins „1400 Wulfen“ am Samstag um 10 Uhr auf dem Markt ein weiterer Höhepunkt. Anschließend lädt der Verein zu zwei kostenfreien Stadtführungen per Bus ein. Sie starten um 10.15 und 11.15 Uhr am Markt. Anmeldungen sind dafür nicht erforderlich.

Die Ausstellung wurde bereits am Mittwoch im IFM eröffnet. Das Filmmuseum ist bis Sonntag kostenfrei zu besuchen. (Foto: Thomas Schmidt)

Tief in Wolfens Stadtgeschichte eintauchen kann man zudem bei Spaziergängen durch das alte Wolfen, die Silke Gräfe von der Touristinformation anbietet. Sie starten in der Leipziger Straße am Eingang zur Fuhneaue: Freitag und Samstag um 17 Uhr und Sonntag um 14 Uhr. Zwischen Café Heinrich, wo einst die Grenze zwischen Kursachsen und Anhalt verlief, und der Ecke Leipziger/Thalheimer Straße gibt es viel zu entdecken.

SG Chemie lädt ein

Zum Tag der offenen Tür lädt am Samstag die SG Chemie Wolfen auf den Jahnsportplatz ein. Wie Präsident Ralf Kahlisch mitteilt, werden sich verschiedene Abteilungen vorstellen. Die Besucher werden von 10 bis 14 Uhr erwartet. Eine Open-air-Ausstellung zu Wolfens Geschichte zeigt der Bürgerverein Pro Wolfen am Samstag ab 11 Uhr auf dem Markt. Sie soll die Stadt im Wandel zeigen.

Kantor René Mangliers gibt ein Benefizkonzert zugunsten der Hospizgruppe Lebensrad Zörbig. (Foto: René Mangliers)

Und Kantor René Mangliers gibt am Samstag um 16 Uhr in der Johanneskirche ein Benefizkonzert zugunsten der Hospizgruppe Lebensrad Zörbig, die seit zweieinhalb Jahren besteht. Die Mitglieder kümmern sich um schwerstkranke Menschen und deren Angehörige. Im Konzert, bei dem Mangliers singen und am Klavier musizieren wird, erklingen werden Filmmusiken und Popsongs wie „Somewhere, Over The Rainbow“ oder „We Are The World“, aber auch Werke von Philip Glass oder Ludovico Einaudi. Auch eine Komposition von Mangliers gehört zum programm. Ergänzt werden die musikalischen Beiträge durch Rezitationen von Elisabeth Krause-Scholz und Brigit Emmrich.

Kindertag mit vielen Aktionen

Der dritte Tag des Jubiläumsfest, der auf den Internationalen Kindertag fällt, gehört dann am Sonntag vor allem den Mädchen und Jungen. Zwar wird der Tag im „Lokalspot“ in der Fuhneaue um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem Segen für die Stadt eröffnet. Doch parallel dazu steigt zeitgleich auf und um die Hauptbühne herum die Kindertagsparty mit den Blechburschen sowie DJ Scheibe & der Maik. Gegen 12 Uhr wird dann der Reinerlös der Adventskalenderaktion an verschiedene Vereine ausgeschüttet, die mit dem Geld in diesem Jahr Projekte vor allem für Kinder und Famielien umsetzen wollen.

Wenn Pascal Bock von Schildegart und ihren Freunden im Riff Sonnental singt, ist die Freude bei den Kindernstets groß. (Foto: Thomas Schmidt)

Die Kindertanzgruppe Zerbst ist um 13 Uhr zu erleben. Das Kinder- und Jugendballett 1965 zeigt seine bunte Tanzshow eine Stunde später, bevor Babaloos Blasenflashmob samt Kinderdisco für einen Riesenspaß sorgen soll. Ein Höhepunkt dürfte dann der Auftritt von Goitzsche-Front-Sänger Pascal „Bocki“ Bock und Tobias Köppe werden. Sie führen ihr gemeinsames Kinderlieder-Stück „Schildegart und ihre Freunde“ auf. Das zweite Schildegart–Album rund um Abendteuer im Riff Sonnental ist im Dezember 2024 erschienen.

Musikparade zum großen Abschluss des Fests

Im benachbarten Lokalspot finden ab 11 Uhr ein buntes Treiben und zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze Familie statt. Dort präsentieren sich Vereine, Institutionen und Händler. Es locken Hüpfburgen, Bastelstraße, Kinderschminken und abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung. Auch der Kirmeszauber im Schaustellerbereich dürfte viele Kinderherzen höher schlagen lassen. Den Abschluss des dreitägigen Jubiläumsfests bildet um 17 Uhr Dudel-Lumpis Musikparade. Dieser Umzug voller Melodien startet an der Freilichtbühne.