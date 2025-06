Teil 21 der MZ-Serie „Stolpersteine“ erzählt die Geschichte von Wally Maschke, die 1942 im Ghetto Theresienstadt starb. Mit ihrem Mann hatte sie am Karlsplatz in Bernburg eine Lederwarenhandlung betrieben. Warum für sie ein Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof am Rößeberg eine neue Gravur bekam.

Bernburg/MZ. - Wer den Jüdischen Friedhof am Rößeberg in Bernburg betritt, dem fällt gleich rechts am Wegesrand ein großer schwarzer Granit-Grabstein auf. Man liest: „Hier ruht mein lieber Mann, unser guter Vater Leopold Maschke, geb. 1.9.1860, gest. 18.3.1933.“ Es war die erste Beisetzung auf diesem Friedhof nach der Machtübergabe an Adolf Hitler.