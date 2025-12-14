Das Seeburg-Projekt nimmt Fahrt auf: Mit dem letzten Notartermin sind alle Grundstückskäufe für das Strukturwandelprojekt am Süßen See abgeschlossen. Was dann kommt.

19,8 Millionen Euro schwer: Grünes Licht für Leuchtturmprojekt am Süßen See - und nun?

Blick auf die heutige Promenade in Seeburg am Süßen See. Viele Jahrzehnte sind dort Einheimische und Gäste flaniert.

Seeburg/MZ. - Mit dem Notartermin am 12. Dezember sind alle Grundstückskäufe abgeschlossen, informierte Seegebietsbürgermeister Martin Blümel (parteilos) jetzt die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in der jüngsten Sitzung in Stedten. Auch ein vorläufiger Zuwendungsbescheid für das erste Halbjahr des kommenden Jahres wurde bereits avisiert. Dann kann es am Süßen See an die Umsetzung des Strukturwandelprojektes gehen.