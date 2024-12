Ideen für die Promenade in Seeburg Ein Makeover für die gute Stube am Süßen See

Das Projekt am Süßen See, das ein Makeover für die Seeterrassen verspricht, ist Bestandteil des Programms „Sachsen-Anhalt Revier 2038“. Damit wird der Strukturwandel in Sachsen-Anhalt, speziell im Burgenlandkreis, in der kreisfreien Stadt Halle, im Landkreis Mansfeld-Südharz, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie im Saalekreis unterstützt.