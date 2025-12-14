weather starkbewoelkt
  4. Ausstellung in der Gemäldegalerie: Von Dürer bis Kandinsky - Welche „Sammlungsgeschichten“ die Anhaltische Gemäldegalerie präsentiert

Die Anhaltische Gemäldegalerie ist geschlossen. Es gibt wieder einmal klimatische Probleme. Trotzdem wurde vorige Woche eine neue Schau eröffnet. Was dort warum gezeigt wird.

Von Danny Gitter 14.12.2025, 12:00
Ruben Rebmann, Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie, gibt einen Einblick in die Sonderausstellung in der Orangerie im Georgium.
Dessau/MZ. - Wer derzeit Einlass in das Schloss Georgium begehrt, um die Dauerausstellung der Anhaltischen Gemäldegalerie zu besuchen, wird enttäuscht werden. Seit dem 1. Dezember und noch bis Ende Februar 2026 ist Winterpause im Schloss. Auf Kunstgenuss muss deshalb jedoch nicht verzichtet werden. In der Orangerie des Georgiums läuft noch bis zum 2. März 2026 die Sonderausstellung „Sammlungsgeschichten“.