Neuen Bahnverbindung nach Frankreich Halle begrüßt ersten direkten ICE nach Paris
Am Sonntag ist zum ersten Mal der neue ICE von Halle nach Paris gefahren. OB Vogt feierte die neue Verbindung und fuhr direkt mal ein Stückchen mit.
Aktualisiert: 14.12.2025, 13:01
Halle (Saale)/MZ. - Früh aufstehen kann sich in Halle lohnen. Wer es bis 8.16 Uhr zum Hauptbahnhof schafft, kann ab sofort jeden Tag ohne Umstieg nach Paris fahren. Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn machts möglich. Den ersten Zug dieser neuen Verbindung, der aus Berlin kam, begrüßten am Sonntagmorgen Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) und Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) persönlich.