Auch Rettungshubschrauber im Einsatz Erneut Unfall am Kyffhäuser - Zwei Biker bei Zusammenstoß auf B 85 schwer verletzt

In den 36 Kurven auf der B 85 von Kelbra hoch zum Kyffhäuser hat es am Samstag erneut gekracht. Es war bereits der dritte Motorradunfall auf der Strecke in dieser Woche. Was bisher dazu bekannt ist.