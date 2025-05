ZDF Magazin Royale Queerfeindlichkeit: Merseburger Sexualforscher Voß als Experte bei Böhmermann

Hass gegen Angehörige der LGBTQI*-Community verstecke sich oft unter dem Deckmantel des Kinderschutzes: Diese These vertrat Jan Böhmermann in der jüngsten Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“. Dabei ging es auch um Kritik an queeren Auftritten in Kindersendungen. Als Experte kam ein Merseburger Sexualforscher zu Wort.