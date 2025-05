Eine inzwischen wieder feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt erlebt am 31. Mai ihre nächste Auflage: Von 19 bis 2 Uhr ist Musikmeile in Köthen. Das sollten Besucher wissen.

Musikmeile am 31. Mai in Köthen: Das sollten Besucher wissen

Kontrollen an den Einlässen wird es auch dieses Jahr bei der Musikmeile in Köthen geben.

Köthen/MZ - Auf sechs Bühnen spielen die Bands an diesem Samstag, 31. Mai, von 19 bis 2 Uhr zur Musikmeile in Köthen.

Sie stehen am Kugelbrunnen, auf dem Parkdeck der Sparkasse, am Durchbruch, auf dem Holzmarkt, bei Unite sowie am einstigen Möbelkaufhaus. Neben „Roots“, „Synthi Project“ und „Together Rewind“ werden auch „Eschengrund“ und „12 Quadratmeter“ auftreten. Verschiedene DJs legen auf. Stars der Show „Die Bühne gehört dir“ werden ebenfalls dabei sein.

Die Eingänge zur Musikmeile befinden sich auf Höhe der Müller-Drogerie sowie an der Sparkasse und Wittigschen Villa. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden Besucher und deren Taschen kontrolliert. Messer sind verboten. Der Eintritt kostet fünf Euro.