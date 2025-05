Saalekreis/Halle/Mz. - 712 junge Leute haben sich im Saalekreis und 826 in Halle für das neue Ausbildungsjahr um eine Lehrstelle beworben. Jeweils die Hälfte von ihnen haben diese auch schon in der Tasche. 355 Jugendliche im Saalekreis und 412 in Halle seien dagegen, so Simone Meißner, Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd vor Medienvertretern, noch unversorgt.

