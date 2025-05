Einfach mal rauslassen, was nervt und ärgert - das gehtte in Quedlinburg im "Biergarten für Demokratie" mit Motzbude.

Quedlinburg/MZ. - Was die Menschen nervt, worüber sie stolpern, was ihnen auf den Nägeln brennt - in Quedlinburg können die Bürger das jetzt loswerden: in einem „Biergarten für Demokratie“ mit Motzbude. Hier ist meckern ausdrücklich erlaubt, aber auch mitreden und zuhören.