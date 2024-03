In einer Wohnung in der Heinrich-Schütz-Straße von Zeitz hat ein 62-Jähriger am Samstag versucht, Lappen im Ofen zu trocknen.

Zeitz/MZ/ank. - Ein 62 Jahre alter Bewohner einer Wohnung in der Zeitzer Heinrich-Schütz-Straße musste am späten Samstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Dem vorausgegangen war ein Polizeieinsatz. Wie die Polizeiinspektion Halle am Sonntag dazu mitteilte, waren Beamte gegen 17 Uhr über einen vermeintlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus informiert worden. Ein Brandmelder hatte Alarm ausgelöst. Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen. Da Rauch festgestellt wurde, musste die Tür zur betroffenen Wohnung von der Polizei geöffnet werden. In der Wohnung habe sich herausgestellt, dass der Inhaber nasse Lappen im Ofen trocknen wollte, was dazu geführt habe, dass es im Ofen brannte und sich Rauch entwickelte. Die Wohnungstür sei nach dem Polizeieinsatz zunächst notdürftig repariert und wieder verschlossen worden. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig funktionierende Brandmelder sind. „Sie retten Leben und sollten daher regelmäßig gewartet und überprüft werden“, sagt Polizeisprecher Alexander Junghans.