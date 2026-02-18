Die Polizei sucht einen Pkw-Fahrer, der nach einem Unfall in der Gleinaer Straße von Zeitz geflüchtet ist.

Zeitz/MZ - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich Mittwoch in Zeitz ereignet hat und bei dem die Fahrerin eines Lastenrads verletzt wurde. Die 37-Jährige habe kurz vor 9 Uhr die Gleinaer Straße nahe der Flörsheimallee überquert. Dabei sei es zur Kollision mit einem Pkw gekommen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw mit Leipziger Kennzeichen fuhr laut Polizei weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen können, können sich bei der Polizei über die Telefonnummer 03443/28 20 melden.

Eine medizinische Versorgung der Frau an der Unfallstelle war nach Polizeiangaben nicht notwendig.