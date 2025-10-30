Normalität auf dem Zeitzer Bahnhof: Punktgenau wurden die neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg freigegeben, und es fährt wieder ein Zug nach Leipzig. Was Fahrgäste sagen.

Punktlandung der DB in Zeitz: Erste Personenzüge rollen über neue Brücken - wie das Mega-Projekt gelang

Alle neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg sind seit 29. Oktober, 4 Uhr, in Betrieb. Alle Arbeiten wurden planmäßig beendet.

Zeitz-Zangenberg/MZ. - Pünktlich um 4 Uhr am Morgen des 29. Oktober nahm die Deutsche Bahn (DB) die neuen Eisenbahnbrücken im Zeitzer Ortsteil Zangenberg in Betrieb. Der erste Zug fuhr fahrplanmäßig um 4.16 Uhr vom Zeitzer Bahnhof nach Weißenfels. Und damit rollte auch der erste Personenzug der Erfurter Bahn über die neue Eisenbahnbrücke.