Floristische Weihnachtsausstellung Disneys Helden aus der „Eiskönigin“ erobern den Landhof Wünsch
Bei der 13. floristischen Weihnachtsausstellung des Blumengeschäfts „Butterfly Blume“ aus Merseburg dreht sich am Wochenende, 1. und 2. November, im Strohballenhaus in Wünsch alles um Disneys „Eiskönigin“. Was die Besucher abseits hunderter Adventsgestecke erwartet.
30.10.2025, 09:00
Wünsch/MZ. - Kleine und große Fans von Anna und Elsa, Olaf und Kristoff sind am Wochenende, 1. und 2. November, auf dem Landhof Wünsch richtig.