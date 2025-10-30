Floristische Weihnachtsausstellung Disneys Helden aus der „Eiskönigin“ erobern den Landhof Wünsch

Bei der 13. floristischen Weihnachtsausstellung des Blumengeschäfts „Butterfly Blume“ aus Merseburg dreht sich am Wochenende, 1. und 2. November, im Strohballenhaus in Wünsch alles um Disneys „Eiskönigin“. Was die Besucher abseits hunderter Adventsgestecke erwartet.