weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Floristische Weihnachtsausstellung: Disneys Helden aus der „Eiskönigin“ erobern den Landhof Wünsch

Floristische Weihnachtsausstellung Disneys Helden aus der „Eiskönigin“ erobern den Landhof Wünsch

Bei der 13. floristischen Weihnachtsausstellung des Blumengeschäfts „Butterfly Blume“ aus Merseburg dreht sich am Wochenende, 1. und 2. November, im Strohballenhaus in Wünsch alles um Disneys „Eiskönigin“. Was die Besucher abseits hunderter Adventsgestecke erwartet.

Von Diana Dünschel 30.10.2025, 09:00
Weihnachtsengel und Schneemann Olaf laden zur floristischen Weihnachtsausstellung ein.
Weihnachtsengel und Schneemann Olaf laden zur floristischen Weihnachtsausstellung ein. (Foto: Diana Dünschel)

Wünsch/MZ. - Kleine und große Fans von Anna und Elsa, Olaf und Kristoff sind am Wochenende, 1. und 2. November, auf dem Landhof Wünsch richtig.