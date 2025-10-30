Herbstsprunglauf in Harzgerode Zum Anfeuern an die Schanze: Junge Skispringer messen sich im Wettbewerb

Am Wochenende findet an der Schanzenanlage des Wintersportvereins Harzgerode der traditionelle Herbstsprunglauf statt. Und nicht nur die Angehörigen des Skisprungnachwuchs dürfen dabei sein. Weitere Zuschauer und Anfeuerer sind ausdrücklich erwünscht.