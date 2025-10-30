weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Herbstsprunglauf in Harzgerode: Zum Anfeuern an die Schanze: Junge Skispringer messen sich im Wettbewerb

Herbstsprunglauf in Harzgerode Zum Anfeuern an die Schanze: Junge Skispringer messen sich im Wettbewerb

Am Wochenende findet an der Schanzenanlage des Wintersportvereins Harzgerode der traditionelle Herbstsprunglauf statt. Und nicht nur die Angehörigen des Skisprungnachwuchs dürfen dabei sein. Weitere Zuschauer und Anfeuerer sind ausdrücklich erwünscht.

Von Vo Susanne Thon 30.10.2025, 14:30
Am Wochenende findet in Harzgerode der traditionelle Herbstsprunglauf des WSV statt.
Am Wochenende findet in Harzgerode der traditionelle Herbstsprunglauf des WSV statt. Foto: WSV

Harzgerode/MZ. - Für die jungen Skispringer aus Harzgerode wird es am Wochenende wieder ernst. Beim traditionellen Herbstsprunglauf an der Harzgeröder Schanzenanlage am kommenden Samstag, 1. November, messen sie sich in heimischer Kulisse mit der Konkurrenz umliegender Vereine.