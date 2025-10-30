Herbstsprunglauf in Harzgerode Zum Anfeuern an die Schanze: Junge Skispringer messen sich im Wettbewerb
Am Wochenende findet an der Schanzenanlage des Wintersportvereins Harzgerode der traditionelle Herbstsprunglauf statt. Und nicht nur die Angehörigen des Skisprungnachwuchs dürfen dabei sein. Weitere Zuschauer und Anfeuerer sind ausdrücklich erwünscht.
30.10.2025, 14:30
Harzgerode/MZ. - Für die jungen Skispringer aus Harzgerode wird es am Wochenende wieder ernst. Beim traditionellen Herbstsprunglauf an der Harzgeröder Schanzenanlage am kommenden Samstag, 1. November, messen sie sich in heimischer Kulisse mit der Konkurrenz umliegender Vereine.