Das Wäschefachgeschäft „Hautnah für Sie und Ihn“ berät in Aschersleben die Kundschaft seit 35 Jahren. Seit 2007 führt Ute Rödl den Laden, den ihre Mutter Siglinde Beucke aufgebaut hat.

Von Kerstin Beier 30.10.2025, 14:15
Schöne Wäsche ist die große Leidenschaft von Siglinde Beucke (links) und Ute Rödl.
Schöne Wäsche ist die große Leidenschaft von Siglinde Beucke (links) und Ute Rödl. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - „Das Geschäft war mein Lebenstraum“, sagt Siglinde Senta Beucke. Längst ist es auch der ihrer Tochter Ute Rödl. Seit 35 Jahren verkaufen die Frauen im Miederwarengeschäft „Hautnah für Sie und Ihn“ auf dem Tie in Aschersleben Unterwäsche, Dessous, Bademoden, Nachtwäsche und Bademäntel.