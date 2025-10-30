Auf der Suche nach einem Ticket für ein Konzert von Lady Gaga im November in Berlin ist eine 42-jährige Frau aus Bitterfeld-Wolfen an Betrüger geraten.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Auf der Suche nach einem Ticket für ein Konzert von Lady Gaga im November in Berlin ist eine 42-jährige Frau aus Bitterfeld-Wolfen an Betrüger geraten.

Die Frau hatte am Dienstag, 28. Oktober, auf einer Online-Verkaufsplattform zwei Tickets zu einem Preis von je 160 Euro entdeckt. Man einigte sich auf einen Betrag in Höhe von 120 Euro. Die Frau nutzte daraufhin einen Bezahldienst, um die Summe zu überweisen, allerdings ohne Käuferschutz. Danach brach der Kontakt zum „Verkäufer“ ab. Als die Geschädigte ihn kurz darauf mit einem anderen Account kontaktierte, bot er ihr die Karten erneut zum Kauf an. Die 42-Jährige geht von einem betrügerischen Vorgehen aus und erstattete am Mittwoch Strafanzeige.

Die Polizei rät zur Vorsicht beim Kauf von Tickets für Konzerte über Online-Verkaufsplattformen oder soziale Netzwerke. Um herauszufinden, ob ein Verkaufsangebot seriös ist, empfiehlt sich ein Blick auf den Preis. Insbesondere dann, wenn ein Angebot im Grunde zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist erhöhte Vorsicht geboten. Unerlässlich ist es auch, das Profil des Verkäufers zu überprüfen und gerade bei neuen Accounts skeptisch zu sein. Der Fokus sollte dementsprechend den Beitrittsdaten und den Bewertungen gelten. Zudem empfiehlt die Polizei eine sichere Zahlweise mit Käuferschutz zu nutzen.