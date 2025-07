Halle/Zeitz/MZ. - „Es war ein Indizienprozess“, stellte der Vorsitzende Richter Jan Stengel in seiner Urteilsbegründung fest, „aber das ist vollkommen in Ordnung, wenn die Kammer berechtigte Überzeugungen hat.“ So konnte die Strafkammer am Landgericht Halle zwar nicht beweisen, dass ein 55-jähriger Zeitzer sein Elternhaus in Brand gesteckt hat. Am Ende aber stand ein Urteil, das überraschte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.