Insektentankstelle im Burgenlandkreis Wie Schüler dabei helfen, damit es in Lützen blüht und summt

In einer Gemeinschaftsaktion legen Lützener Grundschüler und die Wohnungsgesellschaft eine Blühwiese in der Martzschstraße an. Wie es dazu gekommen ist und was als nächstes geplant ist.