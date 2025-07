Schwerverletzte Fahrer, Sachschaden am Auto: Was die Polizei zum Unfall bei Zeitz sagt

Ein schwerer Unfall ereignete sich bei Droyßig in Richtung Eisenberg.

Droyßig/MZ/and. - Bei Droyßig ereignete sich am Freitag ein schwerer Unfall, wie die Polizei am Samstag informiert. Demnach befuhr ein Auto gegen 13 Uhr die L 198 aus Richtung Droyßig kommend in Fahrtrichtung Eisenberg.

An der Anschlussstelle Droyßig ordnete sich der Autofahrer laut Polizeisprecher auf der Linksabbiegespur ein und bog ab. Dabei kreuzte er die Fahrspur eines entgegenkommenden Wagens, heißt es von der Polizei, und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.