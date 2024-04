Planung und Durchführung: Im Sommer ist die Vater-Jahn-Turnhalle in Zeitz dran

Die Vater-Jahn-Turnhalle in Zeitz soll ab Sommer saniert werden. Die Kosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. Zu stemmen ist das nur mit Fördermitteln.

Zeitz/MZ. - Im Sommer sollen die Arbeiten an der Vater-Jahn-Turnhalle in der gleichnamigen Straße in Zeitz losgehen. „Planmäßig wurden die Bauunterlagen bis Ende des Jahres 2023 eingereicht“, informierte dazu Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Abhängig von der Finanzierung und vom Eingang eines positiven Fördermittelfolgebescheides könnten Planung und Durchführung im Sommer 2024 beginnen.“