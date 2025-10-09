Öffentlicher Personennahverkehr spielt eine Rolle in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz. Warum sehr viele Bürger das gut finden.

ÖPNV spielt Rolle im Zeitzer Verkehrskonzept, aber Bürger fragen: Was, wenn vom Dorf kein Bus fährt?

Wenn es nach den Zeitzern geht, dann sollten vom Busbahnhof Busse in allte Ortschaften fahren – auch noch am Abend.

Zeitz/MZ. - In der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag, 9. Oktober, steht die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes auf der Tagesordnung. Die MZ hat die konkreten Punkte betrachtet, die zu dieser Fortschreibung gehören. Heute geht es abschließend um die intensive Abstimmung mit der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) zur Anbindung der Stadt Zeitz und ihrer Ortschaften an das überregionale Busverkehrsnetz.