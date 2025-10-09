Eil
Verkehr in Zeitz ÖPNV spielt Rolle im Zeitzer Verkehrskonzept, aber Bürger fragen: Was, wenn vom Dorf kein Bus fährt?
09.10.2025, 15:27
Zeitz/MZ. - In der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag, 9. Oktober, steht die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes auf der Tagesordnung. Die MZ hat die konkreten Punkte betrachtet, die zu dieser Fortschreibung gehören. Heute geht es abschließend um die intensive Abstimmung mit der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) zur Anbindung der Stadt Zeitz und ihrer Ortschaften an das überregionale Busverkehrsnetz.