Die Stadt Ballenstedt steht vor demografischen Herausforderungen - im Ortsteil Rieder etwa hat es in diesem Jahr bislang nur fünf Geburten gegeben. Trotzdem will die Stadt am Grundschulstandort festhalten. Auch der Kindercampus steht weiter auf der Agenda.

Trotz sinkender Geburtenzahlen: Ballenstedt hält an Grundschule Rieder fest

Ballenstedt/MZ. - Im Jahr 2025 hat es in Rieder bislang fünf Geburten gegeben, sagt Ortsbürgermeister Norbert Küster. So viele, wie in dem Ballenstedter Ortsteil im gesamten vergangenen Jahr registriert wurden. Trotz der niedrigen Zahlen: Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) hält am Erhalt der Grundschule und dem Plan für einen Kindercampus in Rieder fest.