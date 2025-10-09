Seit dem 3. Oktober wird in Dessau-Roßlau eine Frau vermisst. Am Donnerstag, 9. Oktober, wurde eine Vermisstenanzeige gestellt.

Nach Entlassung aus dem Klinikum in Alten - 39-jährige Frau wird in Dessau-Roßlau vermisst

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird seit dem Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, eine 39-jährige Frau vermisst. Am Donnerstag, 9. Oktober, hat die Polizei nach Erstattung einer Vermisstenanzeige eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Die Vermisste Janine Z. Foto: Polizei

Nach Angaben der Ermittler ist die Frau am 3. Oktober gegen 11 Uhr aus dem Klinikum Dessau entlassen und dort auch das letzte Mal gesehen worden. Seitdem ist Janine Z. unbekannten Aufenthalts und nicht erreichbar. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis.

Z. ist 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, hat blaue Augen, blonde Haare und diverse Piercings im Gesicht. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Angaben vor.

Hinweise zur Vermissten nimmt das Polizeirevier Dessau unter (0340) 25030 entgegen.