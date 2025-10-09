Helmtrud Ziska öffnet ihr Zuhause, um Leben in die Stadt Coswig zu bringen. Warum der „Friederike-Treff 5“ für mehr steht, als nur für Kaffee und Kuchen.

Helmtrud Ziska zeigt, wie viel Herz sie in ihren Friederike–Treff 5 in Coswig steckt und empfängt ihre Besucher mit großer Gastfreundlichkeit.

Coswig/MZ. - Jeden Donnerstag öffnet Helmtrud Ziska die Türen vom Friederike-Treff 5 in der Friederikenstraße. Frisch gebackener Kuchen duftet durch den kleinen Gruppenraum, in dem sich Menschen aller Generationen treffen. Für die 71-Jährige ist der Treffpunkt mehr als nur ein Ort des Zusammenseins – er ist ein Raum der Begegnung, des Austauschs und der Lebensfreude. Ihre blauen Augen funkeln, wenn sie von ihren Plänen erzählt, ihr Lächeln ist fast immer präsent und vermittelt Wärme und Offenheit.