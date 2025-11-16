Gesundheit in Zeitz Noch eine neue Hausärztin im Klinikum im SRH-MVZ: Was die gute Nachricht für die Zeitzer bedeutet
Entspannung der Arztsituation in Zeitz: Es gibt noch Termine im SRH-MVZ. Wie es konkret aussieht.
16.11.2025, 13:32
Zeitz/MZ. - Gerade erst ist die neue Praxis von HNO-Fachärztin Dr. Karin Schurig nach ihrem Umzug aus der Innenstadt offiziell eröffnet worden, da gibt es auch schon eine weitere gute Nachricht aus dem SRH-MVZ am Zeitzer SRH-Klinikum: Es gibt eine zweite Allgemeinmedizinerin, die die hausärztliche Versorgung verstärkt.