Entspannung der Arztsituation in Zeitz: Es gibt noch Termine im SRH-MVZ. Wie es konkret aussieht.

Noch eine neue Hausärztin im Klinikum im SRH-MVZ: Was die gute Nachricht für die Zeitzer bedeutet

Das MVZ befindet sich direkt im SRH-Klinikum Zeitz.

Zeitz/MZ. - Gerade erst ist die neue Praxis von HNO-Fachärztin Dr. Karin Schurig nach ihrem Umzug aus der Innenstadt offiziell eröffnet worden, da gibt es auch schon eine weitere gute Nachricht aus dem SRH-MVZ am Zeitzer SRH-Klinikum: Es gibt eine zweite Allgemeinmedizinerin, die die hausärztliche Versorgung verstärkt.