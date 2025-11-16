weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Betrunkener verursacht Unfall: 29-jähriger Audi-Fahrer kollidiert in Jeßnitz mit anderem Auto - mit ungeahnten Folgen: Drei Personen werden verletzt

Bei dem Unfall in Jeßnitz entstehen außerdem 30.000 Euro an Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bringt einen Wert von 1,20 Promille. Zudem ist der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Von Silke Ungefroren 16.11.2025, 15:00
Ein Atemalkoholtest wurde am Sonnabend bei einem Audi-Fahrer in Jeßnitz durchgeführt.
Jeßnitz/MZ. - Einen Unfall, bei dem am Ende drei leicht verletzte Personen sowie 30.000 Euro an Sachschaden zu Buche stehen und der erhebliche weitere Folgen hatte, ist durch einen 29-jährigen Audi-Fahrer am vergangenen Sonnabend, 15. November, in Jeßnitz verursacht worden.