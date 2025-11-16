weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hollywood-Star und „Mister Universum“: Euroville statt „Gladiator“ - Promi Ralf Moeller bringt Glamour nach Naumburg

Promi verhilft Naumburg und feierlicher Wiederöffnung des abgebrannten Studios „Euroville-Fitness“ zu Glanz und „Einschaltquote“. Eine besondere Einladung gibt es auch.

Von Michael Heise Aktualisiert: 16.11.2025, 17:18
Smaltalk mit einer Hollywood-Größe und Bodybuilder-Legende: Rundfunkmoderator Holger Tapper plaudert mit Ralf Moeller (r.) im „Euroville-Fitness“. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Es war nicht so ganz klar, wer im Raum der an Körperlänge Größte ist: Ralf Moeller oder Jürgen Spielberg. Beide messen etwa 1,97 Meter, „wobei das bei mir auch auf den Tag ankommt“, sinnierte Spielberg, seines Zeichens Ortsbürgermeister. Nun: Die Bühne im Naumburger Euroville jedenfalls gehörte am Samstag ganz klar dem Hollywood-Schauspieler (Nebenrolle im Monumentalfilm „Gladiator“) und „Mister Universum“ (höchster Titel im Bodybuilding) Moeller. Frederik Sandner hatte den Promi für die Wiedereröffnung und das 15-Jährige seines „Euroville-Fitness“ gewinnen können. Das Studio im Obergeschoss war im Mai vor zwei Jahren durch einen Brand in der Sauna so beschädigt worden, dass es unnutzbar wurde; auch die Lüftungsanlage in weiten Teilen des Jugend- und Sporthotels wurde in Mitleidenschaft gezogen.