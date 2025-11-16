Der Gesangverein Liedertafel von 1845 Ermsleben gibt im Advent drei Konzerte in drei Kirchen. Den Auftakt macht St. Sixtus in Ermsleben, wo die Liedertafel mit drei Chören klassische Chormusik aufführt.

Der Gesangverein Liedertafel von 1845 Ermsleben gibt am ersten Adventswochenende ein festliches Konzert in der Sixtuskirche. Drei weitere Chöre sind zum Konzert eingeladen.

Ermsleben/MZ. - Die Liedertafel Ermsleben bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor. Sein erstes Adventskonzert gibt der Chor am Sonntag, dem 30. November, um 15 Uhr in der Sixtuskirche in Ermsleben.

„Unsere Chorleiterin hat sich ein besonderes Programm ausgedacht“, sagt Vereinsvorsitzende Rosemarie Mörtzsch. Das Thema sei klassisch, dafür habe der Verein für dieses Konzert auch drei weitere Chöre eingeladen. Die Sänger wollen eine festliche Stimmung in die Kirche bringen und lassen dafür unter anderem das Lied „Flieg, Gedanke" aus Giuseppe Verdis Oper „Nabucco" vielstimmig erklingen. Vielen ist es als Gefangenen- oder Freiheitschor bekannt.

Das Konzert in der Sixtuskirche gibt den Auftakt für zwei weitere Konzerte der Liedertafel in der Vorweihnachtszeit. Das zweite Konzert des Ermslebener Chores, der 2025 auf sein 180-jähriges Bestehen blicken kann, findet am Montag, dem 8. Dezember, um 19 Uhr in der Sankt-Andreas-Kirche im Ermslebener Ortsteil Sinsleben statt, das dritte folgt am Sonntag, dem 14. Dezember, um 14 Uhr in der kleinen Fachwerkkirche in Wieserode. Dort findet an diesem Tag auch ein Weihnachtsmarkt im Kirchgarten statt. Der Eintritt ist frei, der Erlös soll dem Erhalt der Dorfkirche zugute kommen.