Karnevalsumzug in Zeitz Karneval in Zeitz: Poller bremst den Umzug, aber nicht die Stimmung aus - unsere vielen Fotos zeigen das!
Der Zeitzer Karnevalsumzug endet erst einmal am Eingang der Fußgängerzone. Doch Hilfe naht. Und die Stimmung ist toll. Wie es weiterging.
Aktualisiert: 16.11.2025, 16:58
Zeitz/MZ. - Viele hatten schon lange gewartet, denn die Närrinnen und Narren hatten Verspätung, als sich der Zeitzer Karnevalsumzug endlich aus der August-Bebel-Straße näherte und in die Schützenstraße einbog. Weiter sollte es durch die Fußgängerzone bis zum Altmarkt gehen. Doch am Eingang zur Wendischen Straße war erst einmal Schluss.