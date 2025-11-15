weather regenschauer
  4. Karnevalsumzug in Zeitz: Karneval in Zeitz: Poller bremst den Umzug, aber nicht die Stimmung aus - unsere vielen Fotos zeigen das!

Der Zeitzer Karnevalsumzug endet erst einmal am Eingang der Fußgängerzone. Doch Hilfe naht. Und die Stimmung ist toll. Wie es weiterging.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 16.11.2025, 16:58
Am Eingang zur Fußgängerzone warerst einmal Schluss: Der Poller blieb standhaft. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Viele hatten schon lange gewartet, denn die Närrinnen und Narren hatten Verspätung, als sich der Zeitzer Karnevalsumzug endlich aus der August-Bebel-Straße näherte und in die Schützenstraße einbog. Weiter sollte es durch die Fußgängerzone bis zum Altmarkt gehen. Doch am Eingang zur Wendischen Straße war erst einmal Schluss.