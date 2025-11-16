Wie Herzinfarkt verhindert werden kann und worauf es im Notfall ankommt - das und mehr erfuhren Besucher am Samstag beim Patiententag der Weißenfelser Asklepiosklinik.

Im Schumannsgarten in Weißenfels zeigte Herz-Mediziner Arnaud Rose die Herzdruckmassage am Dummie. Sein Kollege Martin Berg (2.v.r.) erklärt den Besuchern, worauf dabei zu achten ist.

Weißenfels - Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal im Weißenfelser „Schumanns Garten“ am Samstagvormittag. Dort veranstaltete das Weißenfelser Asklepios-Klinikum im Rahmen der bundesweiten Herzwochen eine Patientenveranstaltung. Unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz. Den Herzinfarkt vermeiden!“ informierten verschiedene Experten in Vorträgen zum Thema Herzgesundheit. Warum dies gerade im Burgenlandkreis ein drängendes Thema ist, lesen Sie hier.