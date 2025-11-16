weather regenschauer
  4. Fußball in Mansfeld-Südharz: Überraschungen im Fußball-Kreispokal bleiben in Mansfeld-Südharz aus

Im Fußball-Kreispokal setzen sich am Samstag die Favoriten durch. Spannend war es in Eisleben mit acht Treffern, und Amsdorf brachte den VfB Sangerhausen II ins Schwitzen.

Von Sebastian Möbius 16.11.2025, 18:07
Kelbra (rot) war in Pölsfeld gegen Gonnatal gefordert.
Kelbra (rot) war in Pölsfeld gegen Gonnatal gefordert. (Foto: Janek Grothaus)

Pölsfeld/mz. - Am Samstagnachmittag hat das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal stattgefunden. Zwar blieb die große Überraschung in allen vier Partien aus, aber dennoch gab es etliche Tore für die fußballinteressierten Zuschauer zu sehen. Die MZ fasst die wichtigsten Informationen aus den Partien zusammen.