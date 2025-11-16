Fußball in Mansfeld-Südharz Überraschungen im Fußball-Kreispokal bleiben in Mansfeld-Südharz aus
Im Fußball-Kreispokal setzen sich am Samstag die Favoriten durch. Spannend war es in Eisleben mit acht Treffern, und Amsdorf brachte den VfB Sangerhausen II ins Schwitzen.
16.11.2025, 18:07
Pölsfeld/mz. - Am Samstagnachmittag hat das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal stattgefunden. Zwar blieb die große Überraschung in allen vier Partien aus, aber dennoch gab es etliche Tore für die fußballinteressierten Zuschauer zu sehen. Die MZ fasst die wichtigsten Informationen aus den Partien zusammen.