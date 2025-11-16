Karnevalisten aus Könnern starten mit Rathaussturm in fünfte Jahreszeit. Sie haben einen Vorgeschmack auf die fünf Prunksitzungen gegeben.

So haben die Karnevalisten in Könnern das Rathaus gestürmt

Die Karnevalisten den KCK sicherten sich den Stadtschlüssel und läuteten die fünfte Jahreszeit ein.

Könnern/MZ. - Ist der Wettergott ein Karnevalist? Anfänglich sah das beim Rathaussturm am Samstagvormittag in Könnern nicht danach aus. Stattdessen nieselte es vom Himmel. Doch offenbar hellte sich das Wetter durch das bunte Programm der Narren des Karneval Clubs Könnern (KCK) immer mehr auf.