Lieferdienste, die sich auf das Navi-System von Google Maps verlassen, befahren im Ballenstedter Ortsteil Opperode die Einbahnstraße „Am Berge“ immer wieder in der falschen Richtung. Jetzt will sich der Ortsbürgermeister einschalten.

Opperode/MZ. - „Wir sagen: Anhalten, drehen. Die zeigen auf ihr Handy“, beklagt sich eine Anwohnerin über die Fahrer von Lieferdiensten, die regelmäßig die Straße Am Berge in Opperode in falscher Richtung befahren. Sie wüssten es nicht besser, Google Maps würde sie so leiten.