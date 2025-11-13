Die Zeitzer HNO-Fachärztin Dr. Karin Schurig ist jetzt in neuen Praxisräumen zu finden - mit dem „alten“ Team. Wie es dazu kam und warum es allen nützt.

Umzug statt Schließung: Was die HNO-Praxis von Dr. Schurig mit dem SRH-Klinikum Zeitz zu tun hat

Neueröffnung der HNO-Praxis von Dr. Karin Schurig: Die Fachärztin mit der Geschäftsführerin des SRH-MVZ Sachsen-Anhalt Peggy Hanusch (rechts)

Zeitz/MZ. - Es ist eine gute Nachricht: für die Patienten, für das SRH-Klinikum, das SRH-MVZ, für die medizinische Versorgung in der Stadt und damit für Zeitz: Die Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Dr. Karin Schurig und ihr Team sind am neuen Standort angekommen. Am Mittwoch wurde die Praxis offiziell eröffnet.