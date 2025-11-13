Warn-Apps warnen in und um Könnern vor gefährlichen Brandgasen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Alle Infos dazu hier.

Warnung vor gefährlichen Gasen rings um Könnern - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Könnern/MZ - Die Leitstelle des Salzlandkreises warnt im Raum Könnern derzeit vor gefährlichen Brandgasen. Grund dafür ist auf MZ-Nachfrage der Brand eines Reifen-Silos nahe der Zuckerfabrik, An den sieben Stücken. Rund 20 Feuerwehrfahrzeuge sind derzeit zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Es wird allen Bewohnern von Könnern, aber auch Rothenburg, Alsleben und sogar bis Gröna und Baalberge geraten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Klimaanlagen und Lüftungen sollten abgeschaltet werden.