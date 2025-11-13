Die Ascherslebenerin Doreen Marscheider hat einer Frau aus Schweden vor einigen Jahren Stammzellen gespendet - und so das Leben gerettet. Nun planen die beiden Frauen ein erstes Treffen.

Ascherslebenerin rettet einer Frau aus Schweden mit einer Stammzellspende das Leben

Doreen Marscheider aus Aschersleben hat einer Schwedin mit einer Stammzellspende das Leben gerettet.

Aschersleben/MZ - Der Raum ist hell, steril und ruhig. Nur das leise Surren des Geräts durchbricht die Stille. Eine Leitung führt von Doreen Marscheiders Arm in die Maschine, die ihr Blut filtert. Auf ihrem Tablet läuft eine Serie, sie versucht, sich zu entspannen. „Ich wusste nur, da ist jemand, der genetisch zu mir passt und vielleicht meine Hilfe benötigt“, sagt sie.