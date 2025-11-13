weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Eulenspiegel-Erlebnis-Tour: Auf Eulenspiegels Spuren - das ist Bernburgs neuer Kinder-Till

EIL:
Warnung vor gefährlichen Gasen rings um Könnern - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten
Warnung vor gefährlichen Gasen rings um Könnern - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Eulenspiegel-Erlebnis-Tour Auf Eulenspiegels Spuren - das ist Bernburgs neuer Kinder-Till

Die Bernburger Freizeit GmbH hat ihre Eulenspiegel-Erlebnis-Tour 2025 ausgewertet. Wie viele und welche Preise die Teilnehmer erhalten haben und wer künftig den Till spielt.

Von Nataliia Laptieva 13.11.2025, 10:06
Die Gewinner der Erlebnistour wurden ausgelost.
Die Gewinner der Erlebnistour wurden ausgelost. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Mehrere hunderte Besucher sind in den zurückliegenden Monaten auf den Spuren von Till Eulenspiegel durch Bernburg gewandelt. Das hat die Auswertung der Eulenspiegel-Erlebnistour gezeigt, die in dieser Woche von der Bernburger Freizeit Gmbh (BFG) im Märchengarten „Paradies“ auch im Beisein vom amtierenden Kinder-Eulenspiegel Finley Königsberg vorgestellt wurde.