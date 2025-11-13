Die Bernburger Freizeit GmbH hat ihre Eulenspiegel-Erlebnis-Tour 2025 ausgewertet. Wie viele und welche Preise die Teilnehmer erhalten haben und wer künftig den Till spielt.

Auf Eulenspiegels Spuren - das ist Bernburgs neuer Kinder-Till

Bernburg/MZ. - Mehrere hunderte Besucher sind in den zurückliegenden Monaten auf den Spuren von Till Eulenspiegel durch Bernburg gewandelt. Das hat die Auswertung der Eulenspiegel-Erlebnistour gezeigt, die in dieser Woche von der Bernburger Freizeit Gmbh (BFG) im Märchengarten „Paradies“ auch im Beisein vom amtierenden Kinder-Eulenspiegel Finley Königsberg vorgestellt wurde.