Ein brennender Dom oder eine in Flammen stehende Wenzelskirche sind ein Horrorszenario. Auch deshalb war im Naumburger Gemeinderat der Ruf nach einem Feuerwerksverbot für die Innenstadt laut geworden. Nun hat die Stadtverwaltung darüber entschieden.

Naumburg. - Es ist schön anzusehen und ein beliebter Brauch. Gleichzeitig empfinden es viele Menschen und Tiere als Belastung, und bei unsachgemäßer Verwendung kann es zur Gefahr für Gebäude - auch denkmalgeschützer - führen: Die Rede ist von Silvesterfeuerwerk. Da in Naumburg mit dem Dom und der Wenzelskirche gleich zwei Gebäude von Weltrang stehen, hatte die CDU- sowie die SPD/Linke-Fraktion die Stadtverwaltung gebeten, ein mögliches Böller- und Feuerwerksverbot für die Naumburger Innenstadt zu überprüfen.