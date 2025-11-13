Keine Vorschriften der Eltern und statt der Schwester die beste Freundin im Zimmer – sieht so Internatsleben aus? Alfred Sontag und Johanna Schmeißer von der Landesschule Pforta über ihren Alltag (weit) weg von zu Hause.

Starker Zusammenhalt aber wenig Privatsphäre: So sieht der Alltag in einem Internat aus

Alfred Sontag wohnt in einem Zweibettzimmer. Die Estland-Flagge über seinem Bett erinnert Alfred Sontag an sein vergangenes Auslandsjahr.

Schulpforte - Nur ein paar Schritte über den Hof sind es von Johannas kleinem Zimmer zum Musikübungsraum in der Alten Mühle, wo sie mehrmals in der Woche auf ihrer Geige spielt. Johanna Schmeißer besucht die 11. Klasse der Landesschule Pforta und lebt seit etwa zwei Jahren im Internat – obwohl ihre Familie aus dem nur wenige Kilometer entfernten Naumburg stammt.