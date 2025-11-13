weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Luft im Autoreifen: Tankstellen in Halle verlangen für Service jetzt Geld

Ärger am Steuer Trend an Tankstellen: Luft tanken kostet jetzt Geld - Wie es bei Aral, Shell und Co. in Halle aussieht

Viele Tankstellen verlangen inzwischen Geld dafür, um den Luftdruck der Reifen zu prüfen und Luft nachzutanken. Ist das auch bei Aral, Shell und Co. in Halle der Fall? Und warum entscheiden sich die Betreiber überhaupt dafür?

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 13.11.2025, 11:19
Luft tanken in Halle wie hier bei Total in der Merseburger Straße: Das ist in der Stadt mitunter ein Problem. viele Geräte sind außer Betrieb oder kosten inzwischen extra. Gibt es noch Tankstellen, die den Service kostenlos anbieten?
Halle (Saale)/MZ. - Die Autofahrerin, die an der Aral-Tankstelle am Rosengarten in Halle ihren Wagen aussaugt, macht ein langes Gesicht. Den Luftdruck der Reifen prüfen, frische Luft „nachtanken“, geht am Zapfhahn nebenan nicht. „Leider ist dieses Gerät momentan außer Betrieb“, steht auf einem Zettel. Kein Einzelfall in der Stadt Halle, in der immer mehr Tankstellen dazu übergeben, dass auch die Luft Geld kostet.