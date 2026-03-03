Mit vollem Parkplatz, doppelt so vielen Artikeln wie zuvor und der Übernahme des bisherigen Teams startet der frühere Lilapetz-Standort in Zörbig in ein neues Kapitel. Wie der erste Tag ablief.

Punktlandung in Zörbig - „Wreesmann“ eröffnet neuen Markt am alten „Lilapetz“-Standort

Während im Innenraum kassiert wird, stapeln sich draußen Frühjahrsartikel – der sonnige Start sorgt für zusätzliche Nachfrage.

Zörbig/MZ. - Um Punkt 8 Uhr gehen am Montagmorgen die Türen an der Bitterfelder Straße auf – eine Stunde früher als künftig regulär. Schon wenige Minuten später ist klar: Der Neustart verläuft nicht leise. Einkaufswagen werden geschoben, an den Kassen bildet sich zügig Betrieb, der Parkplatz ist rasch ausgelastet. Der Name Lilapetz ist aus dem Stadtbild verschwunden, Wreesmann steht nun groß über dem Eingang. Der Betreiberwechsel ist vollzogen.