  4. Umbau läuft: Nach Aus für Lilapetz - So hat der Sonderpostenmarkt „Wreesmann“ die neue Filiale in Zörbig umgebaut

Nach Wochen des Umbaus soll am Montag, 2. März, der frühere Lilapetz-Markt in Zörbig neu eröffnen. 30 Mitarbeiter und Handwerker bereiten den Standort auf den Neubeginn vor. Was alles geplant ist.

Von Thomas Schmidt 25.02.2026, 09:50
Noch prägen Verpackungen und Werkzeug das Bild, doch der frühere Lilapetz- und neue Wreesmann-Markt verändert sich von Tag zu Tag.
Noch prägen Verpackungen und Werkzeug das Bild, doch der frühere Lilapetz- und neue Wreesmann-Markt verändert sich von Tag zu Tag. Fotos: Thomas Schmidt

Zörbig/MZ. - Wenn man heute vor dem Markt an der Bitterfelder Straße 1 in Zörbig steht, erinnert nichts mehr an Lilapetz. Die Leuchtwerbeanlage trägt den Namen Wreesmann, große Tafeln an der Fassade kündigen das künftige Sortiment an, und ein Banner in der Straße „Am Wall“ weist deutlich auf die Neueröffnung am Montag, 2. März, hin. Lilapetz ist damit in Zörbig – und in Sachsen-Anhalt – Geschichte.