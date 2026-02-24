Eil
Zu eng und zu unübersichtlich Einbahnstraße im Bergmannsring? Stadt Merseburg will Vorschlag der AfD prüfen
Der Bergmannsring in Merseburg-Süd ist zu schmal für Zweirichtungsverkehr und kann deshalb vor allem für Fußgänger und Radfahrer gefährlich werden. Mit dieser Begründung hat die AfD im Stadtrat vorgeschlagen, den Bergmannsring zur Einbahnstraße zu machen. Wie die Stadt auf die Idee reagiert.
24.02.2026, 11:45
Merseburg/MZ. - Der Bergmannsring in Merseburg-Süd soll eine Einbahnstraße werden – zumindest zielt ein Antrag der AfD-Fraktion im Merseburger Stadtrat darauf ab. Sie brachte diesen Punkt im jüngsten Ausschuss für Ordnung und Gefahrenabwehr ein und wollte, dass der Rat die Umsetzung dieser Forderung beschließt.