Zu eng und zu unübersichtlich Einbahnstraße im Bergmannsring? Stadt Merseburg will Vorschlag der AfD prüfen

Der Bergmannsring in Merseburg-Süd ist zu schmal für Zweirichtungsverkehr und kann deshalb vor allem für Fußgänger und Radfahrer gefährlich werden. Mit dieser Begründung hat die AfD im Stadtrat vorgeschlagen, den Bergmannsring zur Einbahnstraße zu machen. Wie die Stadt auf die Idee reagiert.