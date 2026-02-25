Eine neue Erhebung befasst sich mit nicht angezeigten Gewaltdelikten – es ist der Großteil aller Fälle. Dabei steigen die Hilfegesuche in Anhalt-Bitterfeld. Experten berichten fernab der Zahlen.

Mehr Gewalttaten als gedacht? So schätzt der Weiße Ringe die Lage in Anhalt-Bitterfeld ein

Die Dunkelziffer von nicht angezeigten Gewalttaten liegt in den meisten Fällen bei über 90 Prozent.

Bitterfeld/MZ. - Ob es heute mehr Gewalttaten als früher gibt, das kann die aktuelle Studie des Bundeskriminalamtes nicht sagen. Ihr Ziel ist ein anderes: Licht in die Dunkelziffer zu bringen. Möglich war dies mit einer repräsentativen Umfrage von insgesamt 15.000 befragten Personen. Ihr Ergebnis ist eindeutig. Die Anzeigequote liegt gerade einmal bei unter zehn Prozent.