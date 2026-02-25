weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Studie des Bundeskriminalamtes: Mehr Gewalttaten als gedacht? So schätzt der Weiße Ringe die Lage in Anhalt-Bitterfeld ein

Studie des Bundeskriminalamtes Mehr Gewalttaten als gedacht? So schätzt der Weiße Ringe die Lage in Anhalt-Bitterfeld ein

Eine neue Erhebung befasst sich mit nicht angezeigten Gewaltdelikten – es ist der Großteil aller Fälle. Dabei steigen die Hilfegesuche in Anhalt-Bitterfeld. Experten berichten fernab der Zahlen.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 25.02.2026, 11:42
Die Dunkelziffer von nicht angezeigten Gewalttaten liegt in den meisten Fällen bei über 90 Prozent.
Die Dunkelziffer von nicht angezeigten Gewalttaten liegt in den meisten Fällen bei über 90 Prozent. (Foto: Benjamin Telm)

Bitterfeld/MZ. - Ob es heute mehr Gewalttaten als früher gibt, das kann die aktuelle Studie des Bundeskriminalamtes nicht sagen. Ihr Ziel ist ein anderes: Licht in die Dunkelziffer zu bringen. Möglich war dies mit einer repräsentativen Umfrage von insgesamt 15.000 befragten Personen. Ihr Ergebnis ist eindeutig. Die Anzeigequote liegt gerade einmal bei unter zehn Prozent.