  4. Ausverkauf in letzter Runde: Bei „Lilapetz“ in Zörbig muss wirklich alles raus - Restware wird ab Montag körbeweise verkauft

„Lilapetz“ in Zörbig wird von „Wreesmann“ übernommen. Möglichst mit leeren Regalen. Dafür sorgen soll ein letztes Angebot.

Von Thomas Schmidt 31.01.2026, 10:30
Zehn Euro pro Wagen, rechnen lohnt nicht, zugreifen schon. Foto: Thomas Schmidt

Zörbig/MZ. - Jetzt geht es in die finale Runde. Im Lilapetz-Markt an der Bitterfelder Straße in Zörbig wird ab Montag noch einmal drastisch reduziert. Ab 9 Uhr kostet jeder Einkaufswagen zehn Euro – egal, wie rand- oder übervoll er ist.